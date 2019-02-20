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СБУ объявила в розыск «офицера ГРУ», причастного к крушению Боинга в Донбассе

20 Февраля 2019 в 09:41
СБУ объявила в розыск «офицера ГРУ», причастного к крушению Боинга в Донбассе

Служба безопасности Украины считает одним из главных фигурантов дела о гибели «Боинга» Malaysian Airlines над Донецком летом 2014 года Олега Иванникова. На сайте министерства внутренних дел говорится, что он объявлен в розыск по обвинению по двум статьям УК Украины: «Создание террористической организации, руководство или участие в ней» и «Ведение агрессивной войны».

Британская исследовательская группа Bellingcat ранее сообщала, что Иванников - офицер российской разведки, его позывной «Орион», сообщает Ura.ru. В Минобороны РФ эту информацию называли «очередным вбросом».

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все находившиеся на его бору 298 человек погибли.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН рассказал, что взрывами складов на Украине уничтожают боеприпасы к «Буку», сбившему «Боинг».

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