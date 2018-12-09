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СБУ нашла «российский след» в протестах во Франции

9 Декабря 2018 в 14:04
СБУ нашла «российский след» в протестах во Франции

Россия приложила руку к организации протестов во Франции. С таким обвинением в воскресенье, 9 декабря, выступила Служба безопасности Украины. Поводом для обвинений послужила фотография двух активистов – Фабриса Сорлина и Ксавье Моро, - которые во время протестов на парижских улицах растянули флаг ДНР.

В СБУ отметили, что Сорлин – член аналитического центра Katehon, который действует под эгидой российского предпринимателя Константина Малофеева. Также он является функционером интеграционного комитета «Россия-Донбасс», «созданного и финансируемого российскими спецслужбами», говорится в сообщении СБУ в Facebook.

Что касается Ксавье Моро, то он уже 17 лет проживает в Москве. Пять лет назад Моро получил российский паспорт и основал Центр политического и стратегического анализа STRATPOL. По данным СБУ, Моро представляет организацию «Восток-Франция - Солидарность Донбасс», которая также подконтрольна российским спецслужбам.

В СБУ добавили, что аналогичные беспорядки российские спецслужбы организовывают в Бельгии, Германии, Испании и других странах ЕС.

Член Совфеда, ветеран СВР Игорь Морозов в эфире НСН назвал обвинения со стороны СБУ очередной информационной провокацией, которая идет в фарватере вашингтонский информационных войн.

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