Сборную Украины могут наказать за бразильца

Международная федерация футбола может наказать сборную Украины за нарушение правила при натурализации игрока, родившегося в другой стране. Речь идёт о бразильском нападающем Жуниоре Мораесе, передает «Свободная пресса» .

Согласно существующим нормам, игрок может выступать за национальную команду той или иной страны, если в ней родился он сам или его родители, в противном случае он обязан прожить там не менее пяти лет. Мораес же провёл на Украине 4 года, 8 месяцев, после чего переехал в Китайскую Народную Республику.

Таким образом, сборной Украине грозит техническое поражения в двух стартовых играх отборочного турнира к Чемпионату Европы 2020 года. В первой встрече команда незалежной свела вничью мачт с Португалией (0:0), а во втором туре выиграла у Люксембурга со счётом 2:1. Причём победный гол украинцы оформили на последней минуте. Они пока идут в своей отборочной группе на первом месте с 4 очками.

Между тем, как отмечает RT , специалисты-правоведы считают, что Украина не нарушала норм при натурализации Мораеса. Дело в том, что при фиксации времени, беспрерывно прожитого в стране для получения гражданства, ФИФА руководствуется положениями местного законодательства.

Согласно же украинским законам беспрерывным годом проживания считается нахождение на территории государства в течение не менее 183 дней в году. В этом случае Мораес с юридической точки зрения прожил на Украине необходимые пять лет, хотя в действительности это не так.