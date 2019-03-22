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Сборная России уступила бельгийцам в первом отборочном матче Евро-2020

22 Марта 2019 в 00:36
Сборная России уступила бельгийцам в первом отборочном матче Евро-2020

В Брюсселе со счетом 3:1 завершился матч первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными Бельгии и России.

У хозяев поля голы забили Юри Тилеманс и Эден Азар (дважды, один - с пенальти).

В российской сборной отличился Денис Черышев.

Следующий матч пройдет со сборной Казахстана в Нурсултане 24 марта.

UEFA Euro 2020 — 16-е первенство Европы по футболу, которое пройдёт летом 2020 года. Это будет второй Чемпионат Европы, в финальной части которого будут играть 24 сборные, и первый, который пройдёт не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА.

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