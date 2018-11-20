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Сборная России уступает шведам в матче Лиги Наций

20 Ноября 2018 в 23:31
Сборная России уступает шведам в матче Лиги Наций

В матче заключительного тура Лиги наций УЕФА между сборными Швеции и России открыт счет.

Гол забил Виктор Линделеф. 1:0 в пользу сборной Швеции по итогам первого тайма.

Как ранее сообщала НСН, Лига наций УЕФА — международный футбольный турнир среди сборных Европы, который проводится под руководством УЕФА. Впервые был запланирован на 2018 год в сроки, соответствующие окончанию чемпионата мира 2018. В турнире действуют принципы повышения и понижения в классе. Частота проведения турнира — раз в 2 года, выявление победителя — по нечетным годам.

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