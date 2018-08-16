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Сборная России улучшила позиции в рейтинге FIFA

16 Августа 2018 в 11:39
Сборная России улучшила позиции в рейтинге FIFA

Россияне значительно улучшили свои позиции в обновленном рейтинге FIFA. Согласно ему, в настоящий момент подопечные Станислава Черчесова занимают 49-ую позицию, тогда как в предыдущей, июньской версии, они располагались на 70-й строчке.

Как отмечает Газета.ру, возглавляет рейтинг сборная Франции, которая выиграла ЧМ-2018,прошедший этим летом в России. Триумф на мундиале позволил этой сборной подняться на шесть строчек. Кроме того, в топ-10, среди прочих, вошли Бельгия, Бразилия, Хорватия, Уругвай Англия и Португалия.

Между тем, наша национальная сборная совершила в обновленном рейтинге самый стремительный подъем – сразу на 21 строчку. Самое стремительное падение, напротив, принадлежит сборной Египта, которая была соперников подопечных Черчесова в групповой стадии ЧМ-2018. Команда опустилась на 20 строчек и теперь занимает 65-е место.

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