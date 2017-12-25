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Сборная России по футболу проведет ряд товарищеских матчей

25 Декабря 2017 в 20:24
Сборная России по футболу проведет ряд товарищеских матчей

Сборная России по футболу в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года проведет контрольные матчи с Бразилией, Францией, Австрией, а также достигнута договоренность с Турцией, заявил Виталий Мутко.

«Мы утвердили план подготовки план подготовки сборной к чемпионату мира, он повторит план подготовки к Кубку конфедераций 2017 года», цитирует «Интерфакс» заявление Мутко по итогам заседания исполкома РФС.

Чемпионат мира по футболу 2018 — 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет проведён в Восточной Европе. Также в первый раз мундиаль состоится на территории двух частей света — Европы и Азии. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. Кроме того, на чемпионате впервые будет использована система видеоповторов.

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