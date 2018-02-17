Сборная РФ всухую победила американцев – 4:0

Российские хоккеисты обыграли американцев в субботней встрече в Пхенчхане и стали первыми участниками ¼ финала олимпийского турнира 2018 года.

Встреча на льду «Хоккейного центра Канын» завершилась со счетом 4:0 в пользу дружины Олега Знарка. Дублями в ворота американцев отметились Николай Прохоркин и Илья Ковальчук. Ворота российской сборной защищал голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин.

На данный момент в группе В сборная России, обыгравшая Словакию (8:2) и США (4:0), занимает первое место. Поражение россияне потерпели только от словаков в первом матче турнира (2:3).