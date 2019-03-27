Сборная Москвы заняла первое место по итогам IX зимней Спартакиады

По итогам соревновательной программы IX зимней Спартакиады учащихся России 2019 года сборная Москвы завоевала первое место в общекомандном зачете. Состязания проходили в 9 субъектах России со 2 февраля по 26 марта. В них приняли участие более двух тысяч спортсменов. От Москвы были заявлены 175 человек.

Представители сборной Москвы лидировали в неофициальном командном зачете Спартакиады с первых соревновательных дней. Они выиграли командные первенства в соревнованиях по фигурному катанию, бобслею, лыжным гонкам, сноуборду, конькобежному и горнолыжному спорту.

Команда Москвы заработала 1555 очков и заняла первое место в командном зачете. На втором месте оказалась команда Санкт-Петербурга, которая набрала 1315 очка, а третьими стали спортсмены из Московской области, получившие 1295 очков.