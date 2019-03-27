Среда
27 марта
USD 64.17
EUR 72.58
Горячие новости

Сборная Москвы заняла первое место по итогам IX зимней Спартакиады

27 Марта 2019 в 16:47
Сборная Москвы заняла первое место по итогам IX зимней Спартакиады

По итогам соревновательной программы IX зимней Спартакиады учащихся России 2019 года сборная Москвы завоевала первое место в общекомандном зачете. Состязания проходили в 9 субъектах России со 2 февраля по 26 марта. В них приняли участие более двух тысяч спортсменов. От Москвы были заявлены 175 человек.

Представители сборной Москвы лидировали в неофициальном командном зачете Спартакиады с первых соревновательных дней. Они выиграли командные первенства в соревнованиях по фигурному катанию, бобслею, лыжным гонкам, сноуборду, конькобежному и горнолыжному спорту.

Команда Москвы заработала 1555 очков и заняла первое место в командном зачете. На втором месте оказалась команда Санкт-Петербурга, которая набрала 1315 очка, а третьими стали спортсмены из Московской области, получившие 1295 очков.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.