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Сборная Белоруссии вышла на стадион в Пхёнчхане под своим флагом

9 Февраля 2018 в 14:53
Сборная Белоруссии вышла на стадион в Пхёнчхане под своим флагом

Спортсмены из сборной Белоруссии вышли на Олимпийский стадион в Пхенчхане под своим флагом на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Южной Корее в пятницу, 9 февраля.

Напомним, ранее белорусской делегации запретили устраивать политические акции во время Игр-2018. Два года назад на церемонии открытия летней Паралимпиады в Рио-де-Жанейро чиновник министерства спорта Андрей Фомочкин вынес на стадион российский триколор.

Напомним, XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. На Играх будет разыграно 102 комплекта наград в семи видах спорта по 15 дисциплинам.

В пятницу, 9 февраля, Спортивный арбитражный суд отклонил иски 45 российских спортсменов и двух тренеров по недопуску к Олимпиаде. В Кремле выразили сожаление в связи с этим решением. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская сторона продолжит помогать спортсменам отстаивать их права, и призвал поддержать тех, атлетов, которые все же поехали в Южную Корею на Игры.

В России, в частности, прямую трансляцию ведет телеканал «Матч-ТВ»

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