Сбор денег на главный храм российской армии запустили через телефон

На строительство главного храма для Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» теперь можно пожертвовать деньги через СМС. Через телефон можно перевести от 1 рубля до 15 тысяч рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Новый сервис запущен на официальном сайте благотворительного фонда «Воскресение» на прошлой неделе.

Свою долю в строительство собора к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне внесли больше 52 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что элементы трофейного оружия вермахта будут использованы в отдельных составляющих Главного храма Вооруженных Сил РФ в парке «Патриот». В том числе в ступенях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, это оружие сейчас хранится на складах Вооруженных Сил и не представляет никакой ценности. Речь идет о стрелковом оружии, боеприпасах, элементах артиллерийского и бронетанкового вооружения.

Храм возводится в честь погибших в Великой Отечественной войне воинов на добровольные пожертвования. По величине он станет третьим в стране после Храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора. планируется, что храм будет построен к 9 мая 2020 года.