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Сбербанк сообщил о шести мощных хакерских атаках

30 Ноября 2018 в 14:45
Сбербанк сообщил о шести мощных хакерских атаках

Сбербанк подвергся серии мощных хакерских атак. По словам зампредправления Сбербанка Станислава Кузнецова, за среду и четверг было совершено не менее шести нападений, передает ТАСС. Общая длительность DDoS-атак составляла не менее полутора часов. По словам Кузнецова, атаки могли быть совершены из-за рубежа, ситуация вызывает серьезное беспокойство, передает RT.

Топ-менеджер также отметил, что одна их этих атак продолжилась около получала, что беспрецедентно по длительности. Она осуществлялась с помощью новых технологий с применением технологии, скрывающей адреса отправителя, передает Ura.ru.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН объяснил слова глава Минобороны Нидерландов о кибервойне против России «желанием быть в тренде».

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