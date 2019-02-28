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Сбербанк снова ухудшил прогноз по рублю

28 Февраля 2019 в 16:46
Сбербанк снова ухудшил прогноз по рублю

Сбербанк сделал более пессимистичным прогноз по курсу национальной валюты на 2019 год до 68 рублей, 50 копеек за доллар США. Среднегодовой курс в 2019-2020 годах ожидается в диапазоне 68,5 - 69 рублей за единицу американской валюты.

В предыдущий раз, в декабре 2018 года прогноз был также ухудшен и предполагал ориентировочный курс рубля в 2019-2020 годах на уровне 65-70 рублей за доллар. Это хуже предположений, отмеченных в стратегии до 2020 года.

Специалисты кредитной организации также скорректировали прогноз по инфляции с 4-5% в 2019-2020 годах до 4,8% и 4% соответственно, сообщает ТАСС. Что касается ожиданий по нефти, то среднегодовая цена марки Urals по мнению Сбербанка составит 62 доллара за баррель в 2019 и 2020 годах. В декабрьском прогнозе ожидания находились в диапазоне 60 - 65 долларов за баррель.

Прогноз по приросту валового внутреннего продукта оставлен без изменений - 1,4% в 2019 году и 2% в 2020 году.

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