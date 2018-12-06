Сбербанк продолжает фиксировать и отбивать кибератаки

Сбербанк с конца ноября продолжает подвергаться сериям мощных кибератак. В день в среднем фиксируется 2-3 атаки, сообщил журналистам заместитель председателя правления Станислав Кузнецов.

При этом Кузнецов отметил, что системы Сбербанка имеют несколько уровней защиты и все зафиксированные атаки были остановлены на «первом контуре защиты». Также он сообщил о существенном увеличении DDoS-атак на системы банка, передает ТАСС.

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко в беседе с НСН посоветовал всем, кто опасается массированной атаки хакеров, не пренебрегать элементарными правилами безопасности. В частности, он рекомендует не забывать про антивирус.

