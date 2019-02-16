Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Заместитель председателя правления Сбербанка России Станислав Кузнецов сообщил, что представители банковской сферы ожидают в ближайшие полгода начало подделок не только номеров телефонов, но и голосов.

В качестве примера для участников российского инвестиционного форума в Сочи Кузнецов продемонстрировал запись, на которой злоумышленник голосом актера Иннокентия Смоктуновского просил 5 млрд рублей на строительство моста.

Сбербанк уже потребовал от Роскомнадзора проверить и заблокировать сайты, где можно приобрести программы для подмены телефонного номера.

Ранее главный редактор журнала «Хакер» Илья Русанен в беседе с НСН рассказал, почему так легко ограбить владельцев Android.