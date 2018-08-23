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Сбербанк планирует проиндексировать зарплату сотрудников

23 Августа 2018 в 23:45
Сбербанк планирует проиндексировать зарплату сотрудников

Сбербанк планирует проиндексировать зарплату сотрудников с 1 октября на уровень инфляции или «несколько ниже», сообщил финансовый директор Александр Морозов.

По итогам 2018 года Сбербанк прогнозирует инфляцию на уровне 3,9%, передает ТАСС.

«Сбербанк» — российский финансовый конгломерат, крупнейший транснациональный и универсальный банк России, Центральной и Восточной Европы. Контролируется Центральным банком Российской Федерации, которому принадлежит 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция.

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