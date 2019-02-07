Сайты посольств Венесуэлы в разных странах взломаны хакерами

Неизвестные хакеры взломали сайты девяти посольств Венесуэлы в разных странах и разместили там заявление в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо, передает ТАСС.

Сообщения от хакеров были опубликованы в том числе на сайтах диппредставительств Венесуэлы в России, Аргентине, Бразилии и Мексике. В каждом из этих случаев интернет-страницы посольств в настоящий момент недоступны.

Политический кризис в стране продолжается уже несколько недель. Ранее глава венесуэльского парламента Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед своими сторонниками. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки и Европы признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Ряд государств, в том числе Россия, продолжает признавать легитимность Мадуро.