Сайты «финансовых пирамид» предлагают блокировать в оперативном режиме

«Прошла уже четверть века с момента появления в России таких структур, как «МММ», «Русский дом Селенга, «Хопер-инвест», «Властилина» и им подобных, но и сегодня нечистые на руку дельцы находят жертв, за счет которых наживаются», - подчеркнула федеральный координатор партийного проекта «Народный контроль», депутат Государственной Думы Анна Кувычко.

Одним из последних примеров депутат назвала проект «Кэшбери», деятельность которого приостановлена, а материалы по компании переданы в правоохранительные органы.

В связи с этим проект «Единой России» «Народный контроль» инициирует изменения нормативной базы в части запрета «виртуальных» финансовых инвестиционных и кредитных операций, неподкрепленных письменным договором; ограничения рекламы в СМИ и общественных местах для фантомных финансовых структур и псевдоброкеров, привлекающих денежные средства населения; облегченной процедуры блокировки интернет-сайтов таких «инвестиционных сервисов и их «зеркал». Эти изменения планируется разработать совместно с Центробанком РФ, Росфинмониторингом, ФАС и Роскомнадзором, заявила Анна Кувычко.

Как ранее сообщала НСН, экс-депутат Государственной Думы РФ, основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди задолжал россиянам более миллиарда рублей. Обманутые вкладчики его проектов до смерти афериста пытались взыскать с него эти деньги. Многие иски в отношении Мавроди были признаны безнадежными, однако потерпевшие, пользуясь юридической возможностью, предъявляли их вновь. 62-летний Мавроди умер 26 марта в Москве. Сообщалось, что «строитель финансовых пирамид» страдал несколькими хроническими заболеваниями, в частности язвой и атеросклерозом,также у него имелись признаки запоя. Похороны Мавроди прошли на Троекуровском кладбище в закрытом режиме. На погребении присутствовали только родные и близкие Мавроди. Бизнесмена похоронили в закрытом гробу. АО «МММ», организованное Сергеем Мавроди, считается крупнейшей финансовой пирамидой в истории России. В 2003 году бизнесмен был осужден за мошенничество в крупных размерах. Потерпевшими от участия в пирамиде признаны почти 10,5 тысяч человек.