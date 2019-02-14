Сайт Алекса Лесли заблокирован

Роскомнадзор заблокировал несколько порносайтов, в числе которых ресурс скандального Алекса Лесли, говорится в сообщении РКН на странице ведомства в сети VK.

В ведомстве пояснили, что на сайте Лесли упорно продвигал идеологию "Сообщества мастеров и Охотниц", настоятельно призывал к преумножению беспорядочных сексуальных контактов (в том числе на возмездной основе) и отрицал семейные ценности.