Сайт Алекса Лесли заблокирован

Роскомнадзор заблокировал несколько порносайтов, в числе которых ресурс скандального Алекса Лесли, говорится в сообщении РКН на странице ведомства в сети VK.
В ведомстве пояснили, что на сайте Лесли упорно продвигал идеологию "Сообщества мастеров и Охотниц", настоятельно призывал к преумножению беспорядочных сексуальных контактов (в том числе на возмездной основе) и отрицал семейные ценности.Настя Рыбка не виновата в скандале, который разразился вокруг неё и Олега Дерипаски, заявил ранее в пресс-центре НСН организатор тренингов по соблазнению Алекс Лесли. По его словам, в этой истории виновен оппозиционер Алексей Навальный, обративший внимание прессы на историю с помощью постов Рыбки и её книги.