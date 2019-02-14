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Сайт Алекса Лесли заблокирован

14 Февраля 2019 в 23:12
Сайт Алекса Лесли заблокирован

Роскомнадзор заблокировал несколько порносайтов, в числе которых ресурс скандального Алекса Лесли, говорится в сообщении РКН на странице ведомства в сети VK.

В ведомстве пояснили, что на сайте Лесли упорно продвигал идеологию "Сообщества мастеров и Охотниц", настоятельно призывал к преумножению беспорядочных сексуальных контактов (в том числе на возмездной основе) и отрицал семейные ценности.

Настя Рыбка не виновата в скандале, который разразился вокруг неё и Олега Дерипаски, заявил ранее в пресс-центре НСН организатор тренингов по соблазнению Алекс Лесли. По его словам, в этой истории виновен оппозиционер Алексей Навальный, обративший внимание прессы на историю с помощью постов Рыбки и её книги.
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