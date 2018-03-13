Савченко ждут на допрос в СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала Надежду Савченко на допрос. Там ожидают, что она должна дать показания по делу главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов в Киеве.

Повестки были переданы в аппарат Верховной рады накануне, однако Савченко выехала из страны в понедельник утром – в ее планах посетить международную конференцию, сообщает RT.

В СБУ ее пригласили 13 и 15 марта. Генпрокурор Украины Юрий Луценко уже заявил, что «если она и вправду такая мужественная и честная, как говорит об этом, то должна быть в СБУ».

Владимира Рубана сотрудники СБУ задержали 8 марта при пересечении линии соприкосновения в Донбассе. В его машине они обнаружили большое количество оружия. По данным СМИ, Рубан якобы организовал встречу Савченко в Минске с Александром Захарченко и Игорем Плотницким, пишут argumenti.ru.