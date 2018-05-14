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Савченко продолжит голодовку из-за «невкусной» тюремной еды

14 Мая 2018 в 17:03
Савченко продолжит голодовку из-за «невкусной» тюремной еды

Надежда Савченко, которая голодает уже более 50 дней, не собирается возобновлять приём пищи. Как отмечает «Би-би-си», по словам депутата Верховной рады, причина этом кроется в «невкусной» еде, которой кормят в тюрьме. СМИ подчёркивают, что в течение времени, проведённого в заключении, она похудела на 17 килограммов.

Кроме того, во время судебного заседания, которое состоялось сегодня, 14 мая, Савченко также заявила, что отказывается от всех адвокатов и просит государство предоставить ей бесплатного защитника.

Напомним, в конце марта Верховная Рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности. Поводом для этого стали подозрения в подготовке терактов в Киеве. По имеющимся данным, депутат планировала устроить атаки, в частности, в здании парламента. 23 марта суд принял решение об аресте депутата.

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