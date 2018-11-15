Саудовская прокуратура хочет казнить убийц Хашогги

Генеральная прокуратура Саудовской Аравии будет настаивать на смертной казни для пяти подозреваемых в убийстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги. Всего обвиняемыми по этому делу проходят 11 человек, отмечает RT . Саудовское надзорное ведомство также подтвердило информацию, что тело журналиста после убийства было расчленено.

Оппозиционный саудовский журналист, проживающий в США, был убит во время конфликта в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Это вызвало международный скандал.

Ранее в эфире НСН руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко заявил, что Вашингтон не станет вводить какие-либо санкции в отношении Эр-Рияда в связи с убийством Хашогги.

