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Саудовская прокуратура хочет казнить убийц Хашогги

15 Ноября 2018 в 13:58
Саудовская прокуратура хочет казнить убийц Хашогги

Генеральная прокуратура Саудовской Аравии будет настаивать на смертной казни для пяти подозреваемых в убийстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги. Всего обвиняемыми по этому делу проходят 11 человек, отмечает RT. Саудовское надзорное ведомство также подтвердило информацию, что тело журналиста после убийства было расчленено.

Оппозиционный саудовский журналист, проживающий в США, был убит во время конфликта в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Это вызвало международный скандал.

Ранее в эфире НСН руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко заявил, что Вашингтон не станет вводить какие-либо санкции в отношении Эр-Рияда в связи с убийством Хашогги. 

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