Саркози предложил «протянуть руку» Москве

Санкции Запада против России контрпродуктивны и не отвечают интересам Европы. Такое мнение высказал журналистам бывший президент Франции Николя Саркози.

По его словам, ограничительные меры против Москвы навязываются Европе «распоряжением Дональда Трампа». Совершенно ясно, что санкции не дали ожидаемого эффекта, кроме того, подтолкнули Россию в объятия Китая». Саркози уверен, что сейчас самое время для того, чтобы наладить отношения с Москвой.

«Сейчас нужно представить себе новую наднациональную организацию, в которой бы собрались три стороны: Европа, Турция и Россия», — сказал Саркози изданию Point.

Экс-президент Франции уверен, что усиление диалога Европы с Россией и более глубокая интеграция укрепит «архитектуру континента», а также избавит такие страны как Украины необходимости выбирать сторону.