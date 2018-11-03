Суббота
03 ноября
USD 65.58
EUR 74.99
Горячие новости

Саркози предложил «протянуть руку» Москве

3 Ноября 2018 в 11:29
Саркози предложил «протянуть руку» Москве

Санкции Запада против России контрпродуктивны и не отвечают интересам Европы. Такое мнение высказал журналистам бывший президент Франции Николя Саркози.

По его словам, ограничительные меры против Москвы навязываются Европе «распоряжением Дональда Трампа». Совершенно ясно, что санкции не дали ожидаемого эффекта, кроме того, подтолкнули Россию в объятия Китая». Саркози уверен, что сейчас самое время для того, чтобы наладить отношения с Москвой.

«Сейчас нужно представить себе новую наднациональную организацию, в которой бы собрались три стороны: Европа, Турция и Россия», — сказал Саркози изданию Point.

Экс-президент Франции уверен, что усиление диалога Европы с Россией и более глубокая интеграция укрепит «архитектуру континента», а также избавит такие страны как Украины необходимости выбирать сторону.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.