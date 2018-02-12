Вторник
13 февраля
USD 58.02
EUR 71.25
Горячие новости

«Саратовские авиалинии» заменили все самолеты типа Ан-148

12 Февраля 2018 в 22:08

«Саратовские авиалинии» после крушения самолета Ан-148 заменили все самолеты этого типа на своих рейсах на Як-42 и Embraer 190, сообщил председатель совета директора авиакомпании Юрий Давыдов.

Как уточнила начальник пресс-службы авиакомпании Елена Воронова, в авиапарке компании сейчас шесть Ан-148, шесть Як-42 и два Embraer 190, передает РИА «Новости».

«В марте ожидается поступление еще двух Embraer 190», добавила она.

Пассажирский лайнер, летевший из Москвы в Орск Оренбургской области, разбился в воскресенье в Раменском районе Московской области. Он пропал с радаров через несколько минут после взлета. На месте авиакатастрофы обнаружены оба черных ящика. По факту крушения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).


Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.