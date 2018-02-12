«Саратовские авиалинии» заменили все самолеты типа Ан-148

«Саратовские авиалинии» после крушения самолета Ан-148 заменили все самолеты этого типа на своих рейсах на Як-42 и Embraer 190, сообщил председатель совета директора авиакомпании Юрий Давыдов.

Как уточнила начальник пресс-службы авиакомпании Елена Воронова, в авиапарке компании сейчас шесть Ан-148, шесть Як-42 и два Embraer 190, передает РИА «Новости».

«В марте ожидается поступление еще двух Embraer 190», добавила она.

Пассажирский лайнер, летевший из Москвы в Орск Оренбургской области, разбился в воскресенье в Раменском районе Московской области. Он пропал с радаров через несколько минут после взлета. На месте авиакатастрофы обнаружены оба черных ящика. По факту крушения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).



