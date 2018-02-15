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«Саратовские авиалинии» возобновляют эксплуатацию Ан-148

15 Февраля 2018 в 22:26


Авиакомпания «Саратовские авиалинии» возобновляет эксплуатацию самолетов Ан-148 с усиленным экипажем после внеочередных технических проверок, передает ТАСС.

«Воздушные суда, входящие в авиапарк авиакомпании, соответствуют всем требованиям эксплуатационной документации», - говорится в сообщении на сайте компании.

Пассажирский Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

Ан-148 — украинский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт. Разработан на АНТК им. О. К. Антонова. Рассчитан на перевозку до 80 пассажиров на расстояние до 4400 километров.

17 декабря 2004 года Ан-148 совершил первый свой полёт.

26 февраля 2007 года Ан-148 получил сертификаты Авиационного регистра МАК и Государственной Авиационной Администрации Украины.

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