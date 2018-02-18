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«Саратовские авиалинии» опровергли слухи о просроченном медзаключении пилота Ан-148

18 Февраля 2018 в 16:27
«Саратовские авиалинии» опровергли слухи о просроченном медзаключении пилота Ан-148

Информация о том, что медицинское заключение пилота разбившегося в Подмосковье Ан-148 было просрочено, не соответствует действительности. Об этом заявили в воскресенье, 18 февраля, в компании «Саратовские авиалинии».

«Командир воздушного судна Валерий Иванович Губанов вышел в рейс, имея на руках заключение врачебной летной экспертной комиссии от 9 февраля 2018 года», — говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика.

В компании пояснили, что пилот прошел медкомиссию в Волгограде. Заключение, выданное медико-санитарной частью Волгоградского центра ОВД филиала «Аэронавигация Юга», датировано 9 февраля 2018 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что медицинское заключение командира Ан-148 было просрочено, а последний раз он проходил медкомиссию 9 февраля 2017 года.

Самолет Ан-148 разбился в Подмосковье 11 февраля. Лайнер, на борту которого находился 71 человек, рухнул в поле, спустя несколько минут после взлета из «Домодедово». Выживших нет.

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