Саратов вместо Тагила. Рейтинг самых пьющих городов удивил россиян

Саратов, Ханты-Мансийск и Пермь возглавили рейтинг самых пьющих регионов России.

Авторы исследования - маркетинговое агентство Zoom Market уточняет, что в первую пятерку также вошли Саранск и Красноярск. 11-е место достало Санкт-Петербургу, 16-е — Москве. Всего в рейтинге 25 городов.