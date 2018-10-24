Саратов вместо Тагила. Рейтинг самых пьющих городов удивил россиян

Авторы исследования - маркетинговое агентство Zoom Market уточняет, что в первую пятерку также вошли Саранск и Красноярск. 11-е место достало Санкт-Петербургу, 16-е — Москве. Всего в рейтинге 25 городов.
Как пишут argumenti.ru, после публикации рейтинга в сети, пользователи задались вопросами: "А где Тагил?", "А Шнуров пел "В Питере пить". "А что, есть в России места, где не пьют?!".
Ранее глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН назвал причину появления в стране нелегальной спиртосодержащей продукции.