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Саратов вместо Тагила. Рейтинг самых пьющих городов удивил россиян

24 Октября 2018 в 08:21
Саратов вместо Тагила. Рейтинг самых пьющих городов удивил россиян
Саратов, Ханты-Мансийск и Пермь возглавили рейтинг самых пьющих регионов России.

Авторы исследования - маркетинговое агентство Zoom Market   уточняет, что в первую пятерку также вошли Саранск и Красноярск. 11-е место достало Санкт-Петербургу, 16-е — Москве. Всего в рейтинге 25 городов.

Как пишут argumenti.ru, после публикации рейтинга в сети, пользователи задались вопросами: "А где Тагил?", "А Шнуров пел "В Питере пить". "А что, есть в России места, где не пьют?!".

Ранее глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН назвал причину появления в стране нелегальной спиртосодержащей продукции.

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