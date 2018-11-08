Сапрыкин возглавил аэропорт «Внуково»

Дмитрий Сапрыкин назначен на должность генерального директора АО «Международный аэропорт «Внуково».

Сапрыкин с 2009 по 2015 годы являлся гендиректором «Аэрофлота». Осенью 2015 года он возглавил «Трансаэро». После отзыва у авиакомпании сертификата эксплуатанта Сапрыкин стал гендиректором «России». В сентябре 2018 года он прекратил свои полномочия. После этого Сапрыкин занял должность первого замгендиректора аэропорта «Внуково», пишет «Русская планета».

Ранее НСН сообщала, что в рамках проекта «Великие имена России» 45 аэропортам нашей страны будут присвоены имена наших выдающихся соотечественников. Имена, которые выберут россияне, дополнят официальные наименования авиагаваней международного и федерального значения. Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев предположил, что московский аэропорт Внуково может быть назван в честь Дмитрия Менделеева.