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Санта-Клаус привез рождественские подарки в село на Чукотке

24 Декабря 2017 в 21:13
Санта-Клаус привез рождественские подарки в село на Чукотке

Санта-Клаус в воскресенье, 24 декабря, отправился в рождественское турне. Об этом сообщило Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD), которое отслеживает перемещение саней волшебника.

Отмечается, что Санта-Клаус вылетел с Северного полюса на санях в 13:00 по московскому времени. Первым населенным пунктом на маршруте волшебника стало российское село в Новое Чаплино в Чукотском автономном округе. После этого Санта-Клаус посетил еще несколько российских городов.

За первые четыре часа полета Санта успел доставить порядка миллиарда подарков.

Ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за Сантой. Перемещения волшебника отслеживают при помощи спутников, радаров самолетов и специальных «Санта-камер». Проект был запущен в 1955 году, когда в результате ошибки в рекламе вместо номера Санты был опубликован номер горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD), пишет РИА Новости.


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