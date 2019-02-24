Саночник Репилов выиграл золото в спринтерском зачете в Кубке мира

Россиянин Роман Репилов победил в спринтерском зачете в Кубке мира по итогам сезона-2018/19, сообщает РИА Новости.

На заключительном этапе Кубка мира в Сочи российский саночник стал вторым в спринте.

По итогам трех стартов Репилов получил золото, на втором месте соотечественник россиянина Семен Павличенко, на третьем – представитель Германии Феликс Лох.

Ранее депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с НСН отметила выступления российских саночников на соревнованиях разного уровня.