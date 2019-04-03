Санкт-Петербург вспоминает погибших во время теракта в метро

ФОТО: Петербургский дневник

Жители Санкт-Петербурга сегодня с самого утра несут цветы к станции метро «Технологический институт». Почтил память погибших во время теракта в питерской подземке и временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Напомним, трагедия произошла два года назад. 3 апреля взрыв прогремел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате погибли 15 человек и исполнитель теракта. Более ста были ранены.

Между тем, в вестибюле станции «Технологический институт-2» может появиться мемориальная доска — в память о жертвах теракта 2017 года.В ходе встречи с главой Комитета по социальной политике Александром Ржаненковым с соответствующей просьбой увековечить память погибших обратились их родственники. Метрополитен уже высказался за эту инициативу.