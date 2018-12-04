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Санкт-Петербург удостоился звания культурной столицы мира

4 Декабря 2018 в 15:11
Санкт-Петербург удостоился звания культурной столицы мира
ФОТО: orangesmile.com

Санкт-Петербург признан культурной столицей мира. Как пишет РИА Новости, северная столица удостоилась самой престижной туристской премии планеты World Travel Awards в номинации «Лидирующее культурное направление мира». Как стало известно, город на Неве оставил позади Париж, Лондон, Рим, Венецию, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро и Пекин.

В комитете по туризму Санкт-Петербурга подчеркнули, что город третий год подряд завоевывает столь престижное звание.

Напомним, премия World Travel Awards вручается с 1993 года. Её лауреатов выбирают два состава жюри. В первом, профессиональном, состоят лидеры туриндустрии, в состав второго входят представители общественности. При оценке они учитывают множество критериев: от качества сервиса в местных отелях до безопасности на улицах мегаполиса.

 

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