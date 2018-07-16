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Санкт-Петербург и Казань могут принять летние Олимпийские игры 2036 года

16 Июля 2018 в 13:01
Санкт-Петербург и Казань могут принять летние Олимпийские игры 2036 года

Россия поборется за то, чтобы принять у себя в 2036 году летние Олимпийские игры. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. По его словам, за право проведения Олимпиады будут бороться Санкт-Петербург и Казань, пишет «ФедералПресс». 

Глава ОКР отметил, что, несмотря на отдаленность перспективы, этот вопрос уже обсуждается. Заявка на проведение игр будет подана в 2028 году. Поздняков также уточнил, что право на проведение Олимпийских игр имеют лишь города-миллионники, которые ранее не принимали у себя такие соревнования.

 

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