Санкт-Петербург и Казань могут принять летние Олимпийские игры 2036 года

Россия поборется за то, чтобы принять у себя в 2036 году летние Олимпийские игры. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. По его словам, за право проведения Олимпиады будут бороться Санкт-Петербург и Казань, пишет «ФедералПресс».

Глава ОКР отметил, что, несмотря на отдаленность перспективы, этот вопрос уже обсуждается. Заявка на проведение игр будет подана в 2028 году. Поздняков также уточнил, что право на проведение Олимпийских игр имеют лишь города-миллионники, которые ранее не принимали у себя такие соревнования.