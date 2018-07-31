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Санкции Евросоюза не помешают достроить трассу «Таврида»

31 Июля 2018 в 11:17
Санкции Евросоюза не помешают достроить трассу «Таврида»

Санкции ЕС в отношении шести российских компаний не помешают завершению строительства федеральной трассы «Таврида» в Крыму, а также других объектов Крымского моста. Об этом ТАСС сообщили пресс-службе Госкомитета дорожного хозяйства Республики Крым.

Отмечается, что ограничения коснутся активов компаний в ЕС, которые будут заморожены. Также юрлица в ЕС лишатся возможности предоставлять упомянутым в санкционном списке компаниям средства.

Ранее стало известно о внесении в санкционный лист шести российских компаний, напоминает «Свободная пресса». Ограничения коснутся фирм: «Стройгазмонтаж-Мост», АО «ВАД», судостроительный завод «Залив», ПАО «Мостотрест», институт «Гипростроймост», «Стройгазмонтаж — СГМ Груп». Как отмечает Ura.ru, две из компаний принадлежат Аркадию Ротенбергу.

Президент Украины Пётр Порошенко уже поприветствовал расширение санкционного списка в своём Twitter, дополняет RT.

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