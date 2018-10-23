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Санавиация Подмосковья совершила более 240 вылетов за год

23 Октября 2018 в 15:57
Санавиация Подмосковья совершила более 240 вылетов за год

Более 240 раз поднималась в воздух санавиация Московской области в 2018 году. Об этом рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, сообщает сайт « Подмосковье Сегодня».

Стоит отметить, что полёты санавиации возобновились год назад. Лёгкие вертолёты используются для помощи пострадавшим в ДТП и других ситуациях, когда гражданам требуется оказание экстренного вмешательства вне зависимости от дорожной ситуации.

Напомним, вертолёты и самолёты применяются для транспортировки пострадавших не только в столичном регионе. Так, в Керчи после взрыва и стрельбы воздушные суда с медиками перевозили пострадавших в больницы, сообщает RT. Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН заявил, что узнать причины трагедии в Керчи не получится.

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