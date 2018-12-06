Самый титулованный клоун мира посетил утреннее шоу «Подъёмники» в Санкт-Петербурге

Акция «От Питера до Москвы» продолжается! Утреннее шоу «Подъёмники» продолжает вещание из открытой студии на Невском проспекте, и сегодня гостем Александра Бона, Тани Борисовой и Игоря Панькова стали легендарный клоуна Дэвид Ларибле и Заслуженная артистка России, ведущая актриса «Цирка братьев Запашных» и хорошая подруга «НАШЕго Радио» Елена Петрикова.

Елена выступала не только в качестве звездной гостьи московских «Подъёмников», но и помощника и переводчика самого титулованного клоуна в мире. Кстати, известная воздушная гимнастка еще и муза артиста в седьмом поколении Ларибле.

«Цирковые – это отдельная нация людей: у нас есть свои традиции, своя культура, своя история!», — рассказала Петрикова.

В свою очередь Дэвид Ларибле рассказал «Подъемникам» о специфике волшебного мира цирка:

«Мне нравится думать, что когда я родился и доктор выдал меня за ноги, он не сказал, мальчик это или девочка, она сказал – это клоун! Это, конечно, не так, но мне нравится об этом думать. Не думаю, что человек выбирает профессию клоуна, это клоун тебя выбирает!», — поделился артист.

Ларибле вспомнил забавные случаи из своей многолетней работы, поделился воспоминаниями о дружбе с «солнечным клоуном» Олегом Поповым, признался в любви русской кухне и культуре гастрономического удовольствия в принципе, а также нашел сходства между Россией и Италией:

«Всегда есть стереотипы о русских, и у меня они были, пока я не приехал в Россию. Я думал, что русские такие, холодные, прямые, говорят «в лоб» все, что думают… А потом ты приезжаешь сюда и начинаешь понимать традиции: культуру, историю, кухню – и находишь, что это очень похоже на Италию!», — восхитился клоун.