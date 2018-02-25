Воскресенье
25 февраля
USD 56.76
EUR 69.63
Горячие новости

«Самый ценный игрок турнира». Журналисты отметили заслуги Ковальчука

25 Февраля 2018 в 11:01
«Самый ценный игрок турнира». Журналисты отметили заслуги Ковальчука

Нападающий сборной России Илья Ковальчук признан самым ценным игроком хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Об этом было объявлено на церемонии награждения команд.

В шести матчах турнира Ковальчук набрал 7 очков. На его счету пять шайб и две результативных передачи.

Статус самого ценного игрока определяют журналисты, которые работают на хоккейном турнире, пишет Газета.ру

Сам хоккеист в беседе с журналистами признался, что в команде лучшим игроком можно было назвать каждого.

«Рад, что мне дали звание лучшего игрока, но сейчас это все второстепенно. В нашей команде лучшим можно было назвать каждого. Например, Гусева, который сегодня набрал четыре очка и забросил победную шайбу в полуфинале», сказал Ковальчук, слова которого приводит ТАСС.

Российские хоккеисты в финальный день ОИ стали олимпийскими чемпионами. «Красная машина» в овертайме победила команду Германии: 4:3. Это золото ОИ стало первым за 26 лет.


Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.