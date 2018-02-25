«Самый ценный игрок турнира». Журналисты отметили заслуги Ковальчука

Нападающий сборной России Илья Ковальчук признан самым ценным игроком хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Об этом было объявлено на церемонии награждения команд.

В шести матчах турнира Ковальчук набрал 7 очков. На его счету пять шайб и две результативных передачи.

Статус самого ценного игрока определяют журналисты, которые работают на хоккейном турнире, пишет Газета.ру

Сам хоккеист в беседе с журналистами признался, что в команде лучшим игроком можно было назвать каждого.

«Рад, что мне дали звание лучшего игрока, но сейчас это все второстепенно. В нашей команде лучшим можно было назвать каждого. Например, Гусева, который сегодня набрал четыре очка и забросил победную шайбу в полуфинале», сказал Ковальчук, слова которого приводит ТАСС.

Российские хоккеисты в финальный день ОИ стали олимпийскими чемпионами. «Красная машина» в овертайме победила команду Германии: 4:3. Это золото ОИ стало первым за 26 лет.