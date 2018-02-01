Самым взрослым участником конкурса «Лучшие практики наставничества» стал столетний профессор

Самым взрослым участником Всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества» стал профессор Академии Государственной противопожарной службы МЧС Михаил Безбородько. Как пишет ТАСС, он отметил 100-летний юбилей 7 ноября прошлого года. По словам директора по коммуникациям Агентства стратегических инициатив (АСИ) Игоря Карачина, несмотря на возраст, он продолжает преподавательскую деятельность. За 25 лет в созданной им профессиональной школе подготовки молодых преподавателей Михаил Безбородько «воспитал» 39 кандидатов наук, 4 докторов наук, в том числе и зарубежных.

Напомним, награды всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества» будут присуждаться в пяти номинациях: "Наставничество на производстве", "Наставничество в бизнесе и предпринимательстве", "Наставничество в социальной сфере", "Наставничество в образовании и кружковом движении" и "Дети учат детей".

Победителей ждут денежные призы: за первое место полагается 300 тысяч рублей, за второе место - 200 тысяч, а за третье - 100 тысяч рублей. Церемония награждения лауреатов состоится 14 февраля в рамках форума «Наставник». Он пройдёт на ВДНХ.