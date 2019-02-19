Вторник
19 февраля
USD 66.25
EUR 74.91
Горячие новости

Самым богатым из ректоров вузов стал научный руководитель Путина

19 Февраля 2019 в 12:27
Самым богатым из ректоров вузов стал научный руководитель Путина

Составлен рейтинг самых богатых ректоров российских вузов. Исследование провела «Лаборатория Ольги Крыштановской», которая, изучив официально задекларированные доходы, выяснила, что самым богатым в стране оказался ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. Ранее он был научным руководителем президента РФ Владимира Путина. За год он заработал более 248 млн рублей.

При этом самый высокий официально задекларированный доход в 370 раз превышает самый низкий, пишет газета «Коммерсант». Как выяснилось, самым бедным ректором стала глава Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (Челябинск) Татьяна Чумаченко. За 2017 год она заработала чуть больше 670 тысяч рублей.

В среднем доход ректоров российских вузов за 2017 год составил 6,8 млн рублей, сообщает Ura.ru. Всего в стране 274 ректора в возрасте от 35 лет до 89.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН поддержала инициативу минюста об обязанности родителей содержать детей во время их обучения в вузах. 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.