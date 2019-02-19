Самым богатым из ректоров вузов стал научный руководитель Путина

Составлен рейтинг самых богатых ректоров российских вузов. Исследование провела «Лаборатория Ольги Крыштановской», которая, изучив официально задекларированные доходы, выяснила, что самым богатым в стране оказался ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. Ранее он был научным руководителем президента РФ Владимира Путина. За год он заработал более 248 млн рублей.

При этом самый высокий официально задекларированный доход в 370 раз превышает самый низкий, пишет газета «Коммерсант». Как выяснилось, самым бедным ректором стала глава Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (Челябинск) Татьяна Чумаченко. За 2017 год она заработала чуть больше 670 тысяч рублей.

В среднем доход ректоров российских вузов за 2017 год составил 6,8 млн рублей, сообщает Ura.ru. Всего в стране 274 ректора в возрасте от 35 лет до 89.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН поддержала инициативу минюста об обязанности родителей содержать детей во время их обучения в вузах.

