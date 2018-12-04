Самую дорогую рождественскую елку Европы установили в Мюнхене

В Германии установили рождественскую елку из золотых монет, которую можно смело назвать самой дорогой в Европе. Как отмечает«ФедералПресс», праздничная конструкция состоит из акриловой пирамиды высотой около трех метров и золотых монет. Её установила одна из немецких компаний совместно с Австрийским монетным двором. Стоимость золотого дерева, которое будет находиться под круглосуточной охраной, превышает два миллиона долларов.

Уникальная ель простоит в офисе компании до 15 декабря. Увидеть её сможет любой желающий.

Между тем, в Подмосковье в рамках специальной предновогодней операции леса взяли под особый контроль. Как пишет сайт«Подмосковье Сегодня», об этом сообщили в областном Комлесхозе.

Начиная с этого понедельника, 3 декабря, на территории Московской области усиливается федеральный государственный лесной надзор. А с 17 числа к работе подключатся специальные мобильные группы – они будут патрулировать леса и выявлять факты незаконной вырубки хвойных деревьев.