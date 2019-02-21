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Samsung показала первый в мире сгибающийся смартфон

21 Февраля 2019 в 09:28
Samsung показала первый в мире сгибающийся смартфон

Южнокорейская компания Samsung на презентации в Сан-Франциско представила гнущийся смартфон Galaxy Fold. Новинку оснастили шестью камерами, двумя батарейками и гибким экраном, благодаря которому телефон может складываться вдвое, сообщает «Свободная пресса».

Гаджет можно использовать как в сложенном, так и в разложенном виде. Он легко превращается из телефона в планшет, отмечает Ura.ru.

Ориентировочная стоимость смартфона составит около двух тысяч долларов. Он создан для любителей техники, которые хотят попробовать что-то принципиально новое, заявляет производитель.

Девайс будет доступен в четырех цветах: черном, серебристом, желтом и фиолетовом, отмечает RT.

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