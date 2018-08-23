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Самолёт с 26 пассажирами экстренно приземлился в Сургуте

23 Августа 2018 в 10:35
Самолёт с 26 пассажирами экстренно приземлился в Сургуте

Пассажирский самолёт экстренно приземлился в Сургуте. На борту воздушного судна, которое летело из Норильска в Новосибирск, находилось 26 пассажиров и четыре члена экипажа. Сейчас с ними всё в порядке, никто не пострадал, сообщает ТАСС.

Командир самолёта принял решение совершить посадку из-за срабатывания датчика неисправности наддува двигателя. Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Ранее СМИ сообщили, что лайнер мог совершить экстренную посадку из-за отказа двигателя, сообщают РИА Новости.

Сейчас по данному факту проходит доследственная проверка. Известно, что самолёт Embraer 170 принадлежит авиакомпании S7, пишет Газета.ру.

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