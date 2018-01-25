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Самолёт МЧС вылетел на поиски судна «Восток»

25 Января 2018 в 10:12
Самолёт МЧС вылетел на поиски судна «Восток»

Самолёт МЧС Бе-200 вылетел на место пропажи судна «Восток» в Японском море. На борту находятся десять спасателей. Об этом рассказали в главном управлении МЧС по Приморскому краю, сообщает RT.

Также на самолёт доставит спецоборудование и плавсредства. Напомним, ранее СМИ сообщили, что в море были обнаружены два спасательных жилета, сообщает Газета.ру.

Рыболовецкое судно «Восток» пропало в Японском море. На его борту находился 21 человек. Радиобуй сработал в 200 километрах от мыса Гамова, сообщает РЕН ТВ.

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