Самолёт МЧС вылетел на поиски судна «Восток»

Самолёт МЧС Бе-200 вылетел на место пропажи судна «Восток» в Японском море. На борту находятся десять спасателей. Об этом рассказали в главном управлении МЧС по Приморскому краю, сообщает RT.

Также на самолёт доставит спецоборудование и плавсредства. Напомним, ранее СМИ сообщили, что в море были обнаружены два спасательных жилета, сообщает Газета.ру .

Рыболовецкое судно «Восток» пропало в Японском море. На его борту находился 21 человек. Радиобуй сработал в 200 километрах от мыса Гамова, сообщает РЕН ТВ .