Самолеты примут аэропорты имени Николая II, Петра I и Акинфия Демидова

Экспертный совет конкурса «Великие имена России» на заседании 4 декабря утвердил итоги финального голосования по выбору имен для 47 аэропортов – участников проекта.

Публично результаты были озвучены в эфире программы «60 минут» на ТК «Россия 1», они опубликованы на сайте «великиеимена.рф».

В конкурсе приняли участие 5 525 553 человек. В большинстве регионов победителями признаны имена, набравшие простое большинство голосов.

При этом пять популярных имен одновременно вышли в лидеры голосования в нескольких городах. В этих случаях в качестве общего критерия учитывалось процентное соотношение голосов, отданных за кандидата в каждом городе.

За Петра I в Воронеже отдано 59% от общего числа голосов против 47% в Санкт-Петербурге.

За Михаила Ломоносова в Москве (Домодедово) – 71% против 61% в Архангельске.

За Фармана Салманова в Сургуте – 58% против 45% в Нижневартовске.

За Михаила Лермонтова в Минеральных Водах – 89% против 87% в Пензе.

За Сергея Королева в Самаре – 60% против 43% в Москве (Внуково).

Таким образом, Воронеж получит имя Петра I, Москва (Домодедово) - имя Михаила Ломоносова, Сургут – Фармана Салманова.

По решению экспертного совета, в трех городах, проигравших в конкуренции за эти имена, будет проведен второй тур финального голосования, в шорт-листы добавят по одному имени из списка ВЦИОМ, следующее за именами-финалистами.

Города и шорт-листы вторых туров:

Санкт-Петербург (Пулково): Александр Невский (полководец), Федор Достоевский (писатель), Дмитрий Шостакович (композитор, пианист).

Архангельск: Николай Кузнецов (адмирал), Федор Абрамов (писатель), Иван Папанин (исследователь).

Нижневартовск: Николай Архангельский (военный летчик), Александр Филипенко (государственный деятель), Виктор Муравленко (нефтяник).

Экспертный совет отложил принятие окончательного решения по утверждению имен победителей в Пензе и Москве (аэропорт Внуково). Пенза претендовала на имя Михаила Лермонтова, Москва (Внуково) претендовала на имя Сергея Королева. Экспертные консультации пройдут в ближайшее время. Кроме того, представители исторического и научного сообщества признали целесообразность отдельно рассмотреть ситуацию с победителем в Горно-Алтайске, где по итогам финального голосования Николай Рерих опережает алтайского художника Чорос-Гуркина с минимальным перевесом голосов (1%).

Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев сообщил, что «в каждой из этих точек сложилась неоднозначная ситуация, требующая учета не только итогов голосования, но и иных значимых факторов. По ним будут проведены экспертные консультации».

«Наша задача никого не обидеть и не создать почву для поляризации общества», - пояснил он. Со ссылкой на Указ Президента о присвоении имен выдающихся деятелей отдельным географическим объектам, Секретарь Общественной палаты РФ заметил, что «нигде не написано, что имена могут быть присвоены исключительно по результатам голосования. Документ устанавливает, что предложения о присвоении имен в правительство будет вносить Общественная палата по результатам общественного обсуждения».

Напомним, что изначально списки имен-претендентов формировали региональные Общественные палаты, к ним были добавлены имена, предложенные жителями в ходе интернет-голосования. Затем ВЦИОМ провел соцопросы жителей регионов проекта, в ходе которых были выявлены «тройки» или «четверки» имен-финалистов. Они вошли в шорт-лист общероссийского голосования, которое проводилось с 12 по 30 ноября.