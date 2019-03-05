Самолет ВВС США замечен у западных границ России

Самолет Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки появился у западных границ Российской Федерации. Это следует из данных мониторинговых ресурсов, передает РИА Новости.

Радиоразведчик Boeing RC-135V Rivet Joint поднялся в небо с авиабазы Милденхолл в Великобритании и переместился в район Финского залива. Находясь в небе над Эстонией, он провел рекогносцировку западных границ Ленинградской и Псковской областей.

Активность у российских границ зарубежных самолетов-разведчиков, особенно американских, увеличилась в последнее время. За минувший год подразделения радиотехнических войск российских ВКС обнаружили и сопроводили их более тысячи.