Самолет в Непале рухнул из-за ошибки пилотов

Причиной крушения пассажирского самолета бангладешской авиакомпании US-Bangla в столице Непала Катманду стала ошибка экипажа при заходе на посадку. В результате авиакатастрофы погибли 49 человек. Об этом рассказал руководитель аэропорта города Раджкумар Чхетри, передает «Газета.ру».

По его словам, при заходе на посадку диспетчеры разрешили экипажу приземление с северной стороны аэропорта, однако пилоты направили самолет к северо-восточной стороне. Лайнер в итоге не попал на взлетно-посадочную полосу. После крушения на борту возник пожар.