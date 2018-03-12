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Самолет в Непале рухнул из-за ошибки пилотов

12 Марта 2018 в 19:26
Самолет в Непале рухнул из-за ошибки пилотов

Причиной крушения пассажирского самолета бангладешской авиакомпании US-Bangla в столице Непала Катманду стала ошибка экипажа при заходе на посадку. В результате авиакатастрофы погибли 49 человек. Об этом рассказал руководитель аэропорта города Раджкумар Чхетри, передает «Газета.ру».

По его словам, при заходе на посадку диспетчеры разрешили экипажу приземление с северной стороны аэропорта, однако пилоты направили самолет к северо-восточной стороне. Лайнер в итоге не попал на взлетно-посадочную полосу. После крушения на борту возник пожар.



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