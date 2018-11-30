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Самолет упал на жилые дома в Бразилии

30 Ноября 2018 в 22:49
Самолет упал на жилые дома в Бразилии

Частный самолет упал на жилые дома на севере города Сан-Паулу в Бразилии в пятницу, погибли два человека.

По ее данным, еще 12 человек получили ранения. Спасатели работают на месте инцидента, передает Интерфакс.

Причиной крушения пассажирского самолета в Мексике стал резкий порыв ветра, заявили местные власти. Лайнер Embraer 190 авиакомпании Aeromexico успел подняться на 300 метров, после этого самолет резко пошел вниз и ударился о землю. На борту находились 103 человека, никто не погиб, но большинство получили травмы. 

Бывший военный лётчик, майор ВКС РФ в отставке Виталий Соколовский в эфире НСН отметил профессионализм пилотов, которые смогли выйти из критической ситуации.

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