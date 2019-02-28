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Самолет рухнул на дом в Подмосковье, есть жертвы

28 Февраля 2019 в 15:06
Самолет рухнул на дом в Подмосковье, есть жертвы

Не менее двух человек погибли в результате авиакатастрофы в Коломенском районе Московской области. Как сообщает ТАСС, легкомоторный самолет потерпел крушение в районе садового товарищества «Подлипки-3». Эту информацию подтвердила пресс-секретарь полиции Коломны Дарья Иванова.

По предварительным данным, машина упала на дачный участок. Как отмечает «Свободная пресса», очевидцы уже успели сфотографировать место ЧП в окрестностях Коломны. Судя по снимкам, самолет попал прямо на жилые строения. Заметны сломанные забор, крыша дома, а также крыльцо. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Сайт «Подмосковье сегодня» уточняет, что разбился легкий многоцелевой самолет «Чайка-С72», разработанный компаний СК «Чайка» из Самары. Он вылетел с аэродрома «Северка». Машиной управлял 52-летний пилот.


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