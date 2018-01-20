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Самолет с телом Владимира Шаинского на борту вылетел в Москву

20 Января 2018 в 09:10
Самолет с телом Владимира Шаинского на борту вылетел в Москву

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» с телом известного композитора Владимира Шаинского на борту вылетел из Лос-Анджелеса и, как ожидается, прибудет в субботу днем в аэропорт «Шереметьево». Тем же рейсом прибудет и вдова композитора Светлана Шаинская, передает ТАСС.

22 января в Доме композиторов состоится церемония прощания с музыкантом. В тот же день на Троекуровском кладбище пройдут его похороны.

Композитор умер 25 декабря 2017 года в возрасте 92 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

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