Самолет с телом Владимира Шаинского на борту вылетел в Москву

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» с телом известного композитора Владимира Шаинского на борту вылетел из Лос-Анджелеса и, как ожидается, прибудет в субботу днем в аэропорт «Шереметьево». Тем же рейсом прибудет и вдова композитора Светлана Шаинская, передает ТАСС.

22 января в Доме композиторов состоится церемония прощания с музыкантом. В тот же день на Троекуровском кладбище пройдут его похороны.

Композитор умер 25 декабря 2017 года в возрасте 92 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.