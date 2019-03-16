Самолет с телом Игоря Малашенко прибыл в Москву

Рейс, на котором перевозили тело медиаменеджера, политтехнолога, сооснователя НТВ Игоря Малашенко, прибыл в Москву, сообщил РИА «Новости» главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Прощание с Малашенко начнется 18 марта, в 13.00, в ритуальном зале на Троекуровском кладбище столицы. Игорь Малашенко будет похоронен рядом с отцом — Евгением Ивановичем - советским военным деятелем (заместителем начальника штаба Объединённых Вооружённых Сил государств — участников Варшавского договора), генерал-лейтенантом, профессором.